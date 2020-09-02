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ММА

Тренер Федора Емельяненко похоронен в Старом Осколе

Владимир Воронов умер 29 августа в возрасте 55 лет

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Тренер российского бойца смешанного стиля (ММА) Федора Емельяненко Владимир Воронов похоронен в Старом Осколе в среду. Об этом ТАСС сообщили в команде Емельяненко.

Воронов умер 29 августа из-за последствий коронавируса. Ему было 55 лет.

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"Владимир Воронов похоронен в Старом Осколе", - сказал собеседник агентства.

Воронов был тренером и преподавателем высшей категории по дзюдо и самбо СДЮСШОР имени Александра Невского, в последние годы работал директором школы. Тренировал команды ММА Imperial Team и клуба Red Devil. Он взял Емельяненко в секцию в 1986 году, когда тому было 10 лет, и работал с ним на протяжении всей его карьеры в самбо, дзюдо и ММА. Воронов - заслуженный тренер России, мастер спорта СССР по дзюдо, заслуженный тренер России по самбо, заслуженный работник физической культуры РФ, был признан лучшим тренером 2014 года в России по боевому самбо.

Теги
Емельяненко, Федор ВладимировичММА
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