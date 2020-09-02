Правительство Башкортостана продолжит оказывать поддержку клубу КХЛ "Салават Юлаев"

ТАСС, 2 сентября. Уфимский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" в новом сезоне не столкнется с проблемами в части поддержки команды со стороны правительства Башкортостана. Об этом заявил глава Башкирии Радий Хабиров, комментарий которого приводит пресс-служба "Салавата Юлаева".

"Салават Юлаев" для нас очень важен, поэтому никаких проблем в части поддержки клуба со стороны правительства не будет, - сказал Хабиров. - Все вопросы мы решим, идут определенные переговоры, нас поддерживают. Поэтому не обращайте на это внимания, задача у вас одна - биться до последнего".

"Прошлый сезон был очень сложный, неоднозначный. Вы, конечно, очень порадовали нас в плей-офф, здорово играли. Но из-за пандемии коронавируса сложилось так, что не доиграли. Но я все равно хочу вас поблагодарить за прошлый сезон", - добавил глава Башкирии.

Первый матч в новом сезоне КХЛ "Салават Юлаев" проведет 3 сентября в гостях против нижегородского "Торпедо".