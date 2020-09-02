Главный тренер "Зенита" Семак стал жертвой мошенников

ТАСС, 2 сентября. Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак перевел мошенникам крупную сумму денег. Об этом в своем аккаунте в Instagram рассказала жена специалиста Анна Семак.
"Не так давно мой муж получил сообщение по WhatsApp от бывшего партнера по команде. Фотография приятеля на "аватарке" усыпила бдительность, номер телефона раздобыть несложно, - написала Семак. - Текст был такой: "Папа умирает от рака, все деньги уже потратил, зная твое доброе сердце, одна надежда на тебя". Сергей перевел крупную сумму, абонент его заблокировал".
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Почему я игнорирую призывы о помощи. Вчера произошёл вопиющий случай. Ваня дрожащими руками передал мне телефон. Мама его друга опубликовала пост, из которого было ясно, что 1 сентября мальчик попал под машину. Описание травм страшное, на операцию по спасению жизни срочно требовалось 500.000 рублей. Если что-то и смутило меня в тексте, зная Яну лично, я списала это на состояние шока от внезапно нахлынувшего горя. Пока разбиралась с переводом, Ваня отправил Яне сообщение в мессенджере, и она тут же ответила, что аккаунт взломали, все ложь. Естественно, друзья незамедлительно откликнулись, начали переводить деньги, а о том, что она почувствовала, когда ее ребёнка использовали в преступной схеме, говорить излишне. Скрин поста в карусели. Теперь немного о методах воздействия мошенников. Первое правило - срочность. Второе - манипуляции - «Я все верну, стою на коленях!», «Здравствуйте, я инвалид!» - из позиции жертвы просить можно все, что угодно. Не так давно мой муж получил сообщение по What’s App от бывшего партнера по команде. Фотография приятеля на аватарке усыпила бдительность, номер телефона раздобыть несложно. Текст был такой: «Папа умирает от рака, все деньги уже потратил, зная твоё доброе сердце - одна надежда на тебя.» Сергей перевёл крупную сумму, абонент его заблокировал. Слабослышащие и еле дышащие кошечки, легендарный Паша, отважно спасающий зверей у обочины, сборы, на которые есть всего три дня, стучимся во все двери. Как только просишь документы начинается заминка, но иногда и документы наготове - подделать бумаги ничего не стоит. В настоящее время существует множество благотворительных организаций, фондов, берущих под своё крыло тех, кто оказался в беде. Они проверяют документы, встречаются с родителями, публикуют подробные отчеты и выступают гарантом безопасности. Хочется помогать там, где все прозрачно и по-честному. Расскажите о мошеннических схемах, в которые попадали вы. Предупредите других об опасности и будьте бдительны.
В концовке прошлого сезона в аналогичную ситуацию попал главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско. В день игры с "Сочи", которую немецкий специалист пропускал из-за дисквалификации, Тедеско стал жертвой мошенника, по информации телеграм-канала Baza, преступник выдал себя за сотрудника клуба и обманом получил от тренера 250 тыс. рублей.
Семак работает в "Зените" с 2018 года. Под его руководством клуб два раза подряд завоевал чемпионство, а также по разу выиграл кубок и суперкубок страны. В качестве игрока он выступал за ЦСКА, "Зенит", казанский "Рубин", "Москву" и французский ПСЖ. Он пять раз становился чемпионом России, один раз - обладателем кубка и трижды - суперкубка страны. В составе национальной сборной завоевал бронзовые медали чемпионата Европы - 2008.
В сезоне-2020/21 Тинькофф - Российской премьер-лиги "Зенит" занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав 13 очков в шести турах и уступая московскому "Спартаку" один балл. Следующий тур состоится после паузы на матчи сборных.