Главный тренер "Зенита" Семак стал жертвой мошенников

"Не так давно мой муж получил сообщение по WhatsApp от бывшего партнера по команде. Фотография приятеля на "аватарке" усыпила бдительность, номер телефона раздобыть несложно, - написала Семак. - Текст был такой: "Папа умирает от рака, все деньги уже потратил, зная твое доброе сердце, одна надежда на тебя". Сергей перевел крупную сумму, абонент его заблокировал".

ТАСС, 2 сентября. Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак перевел мошенникам крупную сумму денег. Об этом в своем аккаунте в Instagram рассказала жена специалиста Анна Семак.

В концовке прошлого сезона в аналогичную ситуацию попал главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско. В день игры с "Сочи", которую немецкий специалист пропускал из-за дисквалификации, Тедеско стал жертвой мошенника, по информации телеграм-канала Baza, преступник выдал себя за сотрудника клуба и обманом получил от тренера 250 тыс. рублей.

Семак работает в "Зените" с 2018 года. Под его руководством клуб два раза подряд завоевал чемпионство, а также по разу выиграл кубок и суперкубок страны. В качестве игрока он выступал за ЦСКА, "Зенит", казанский "Рубин", "Москву" и французский ПСЖ. Он пять раз становился чемпионом России, один раз - обладателем кубка и трижды - суперкубка страны. В составе национальной сборной завоевал бронзовые медали чемпионата Европы - 2008.

В сезоне-2020/21 Тинькофф - Российской премьер-лиги "Зенит" занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав 13 очков в шести турах и уступая московскому "Спартаку" один балл. Следующий тур состоится после паузы на матчи сборных.