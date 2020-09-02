Юран не исключил, что подаст апелляцию на решение комитета по этике РФС о его штрафе

Комитет по этике в среду оштрафовал Юрана на 100 тыс. рублей за его слова о том, что решение о его уходе из "Химок" было принято после консультаций руководства подмосковного клуба с генеральным директором "Спартака" Шамилем Газизовым.

МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Бывший главный тренер "Химок" Сергей Юран может подать апелляцию на решение комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) о его штрафе. Об этом он сообщил ТАСС.

"Мне самому интересно, в моей карьере такой случай происходит впервые, когда наказывают не по спортивной части. Должно быть весомое основание, какое-то серьезное оскорбление для такого денежного наказания, - сказал Юран. - Будем консультироваться с юристом, в случае необходимости не исключен вариант с апелляцией. Для меня будет главным понять, соответствует ли сумма в 100 тыс. рублей такому штрафу или нет, так как на мой взгляд она завышена".

Интересы Юрана на заседании комитета представлял юрист. "Насколько он правильно понял, поводом послужило мое высказывание после полуфинального матча Кубка России с "Уралом" о том, что "Химки" не будут участвовать в Российской премьер-лиге, плюс это даже не мое интервью или прямая речь, а мнения журналистов на основе каких-то фраз по совокупности. Что значит по совокупности, для меня не очень понятно. Поэтому буду ждать официальную бумагу, чтобы все увидеть своими глазами", - отметил тренер.

"В течение трех дней мне пришлют официальную бумагу, где будет подробно расписано, за что именно я оштрафован", - добавил Юран.

Под руководством 51-летнего Юрана подмосковный клуб вышел в Тинькофф - Российскую премьер-лигу (РПЛ) и дошел до финала Олимп - Кубка России, где уступил петербургскому "Зениту" (0:1). 4 августа "Химки" объявили о расторжении контракта со специалистом.