Дегтярев возглавил наблюдательный совет клуба КХЛ "Амур"

ХАБАРОВСК, 2 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев возглавил наблюдательный совет хоккейного клуба "Амур". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе врио губернатора.

Первый матч в сезоне-2020/21 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Амур" проведет 3 сентября в Череповце против "Северстали", встреча начнется в 19:00 мск.

"Михаил Дегтярев возглавил наблюдательный совет клуба "Амур", - сообщили в пресс-службе.

Президент РФ Владимир Путин 20 июля подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста главы Хабаровского края в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона был назначен Дегтярев, возглавлявший комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.

"Амур" выступает в КХЛ с момента образования лиги. Клуб дважды выходил в плей-офф (2012, 2018), оба раза проигрывав в первом раунде.