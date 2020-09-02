В Минспорте обсудили подготовку к проведению финального турнира "Кожаный мяч" в 2020 году

ТАСС, 2 сентября. Заместитель министра спорта Российской Федерации Марина Томилова провела в формате видеоконференции рабочее совещание по подготовке и проведению в 2020 году Всероссийских финальных соревнований по футболу "Кожаный мяч". Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

В мероприятии приняли участие первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян, заместитель директора АНО "Кожаный мяч" Олег Филин, представители органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта Волгоградской, Астраханской, Ивановской, Смоленской областей, Республики Башкортостан и Ставропольского края, представители Федеральной дирекции спортмероприятий.

На совещании были рассмотрены общие вопросы организации турнира, в том числе сроки и места проведения соревнований с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в регионах.

По итогам обсуждения принято решение о возможности участия в финальных играх команд субъектов Российской Федерации, ставших победителями региональных этапов в 2019 году, в случае если отборочные этапы не проводились по причине запрета на проведение массовых мероприятий в период действия ограничительных мер.

Всероссийские финальные соревнования "Кожаный мяч" планируется провести в сентябре - октябре 2020 года в Астрахани, Смоленске, Шуе (Ивановская область), Салавате (Башкирия) и Ессентуках (Ставропольский край). В турнире примут участие более четырех тысяч футболистов в возрасте от 10 до 15 лет.

"Кожаный мяч" проводится ежегодно с 1964 года, турнир предусматривает привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физкультурой и спортом, организацию спортивно-массовой и воспитательной работы, а также выявление перспективных и талантливых футболистов. Общее количество участников проекта составляет более 1,2 млн человек.