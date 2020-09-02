СМИ: вратарь мадридского "Реала" Куртуа заразился коронавирусом

ТАСС, 2 сентября. Тест на коронавирусную инфекцию бельгийского голкипера испанского футбольного клуба "Реал" Тибо Куртуа дал положительный результат. Об этом сообщает издание DH les Sports.

По информации газеты, окончательный диагноз будет установлен после получения результатов анализа крови. На данный момент Куртуа изолирован от партнеров по национальной команде. 28-летний голкипер рискует пропустить матчи Лиги наций с командами Дании (5 сентября) и Исландии (8 сентября).

Куртуа выступает за "Реал" с 2018 года, в составе мадридского клуба он стал чемпионом Испании, победителем Суперкубка Испании, клубного чемпионата мира. Также голкипер играл за бельгийский "Генк", испанский "Атлетико", с которым становился чемпионом Испании, обладателем кубка страны, победителем Лиги Европы и Суперкубка УЕФА, выходил в финал Лиги чемпионов, и английский "Челси", где дважды выигрывал чемпионат Англии и по одному разу - Кубок Англии и Кубок английской лиги.

В составе сборной Бельгии Куртуа провел 79 матчей. В 2018 году на чемпионате мира голкипер вместе с национальной командой стал обладателем бронзовых медалей чемпионата мира.