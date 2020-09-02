Бельгиец ван Арт стал победителем пятого этапа "Тур де Франс"

ТАСС, 2 сентября. Бельгиец Ваут ван Арт из команды Team Jumbo-Visma выиграл пятый этап шоссейной веломногодневки "Тур де Франс". Он преодолел дистанцию 183 км за 4 часа 21 минуту 22 секунды.

Вторым к финишу пришел нидерландец Сес Бол из Sunweb, третьим - ирландец Сэм Беннет из Deceuninck-Quick Step. Россиянин Ильнур Закарин (ССС) пришел к финишу 148-м (+4.50), Павел Сиваков (Ineos) - 156-м (+4.50).

Общий зачет возглавляет британец Адам Йейтс из Mitchelton-Scott (22:28.30), вторым идет словенец Примож Роглич из Team Jumbo-Visma (+0.03), третьим - его соотечественник Тадей Погачар из UAE Team Emirates (+0.07). Закарин идет 50-м (+12.48), Сиваков располагается на последнем, 172-м месте (+1:11.44).

Француз Жюлиан Алафилипп из Deceuninck-Quick Step, лидировавший в общем зачете, был оштрафован за то, что взял бутылку воды за 17 км до финиша (правилами запрещено брать воду после отметки 20 км до финиша). Французский велогонщик лишился желтой майки лидера и откатился на 16-ю строчку (+0.16).

Шестой этап по холмистой местности протяженностью 191 км пройдет 3 сентября.

"Тур де Франс" проходит в 107-й раз, в этом году маршрут проложен только по территории Франции. Многодневка должна была начаться 27 июня, но старт перенесли из-за пандемии. Гранд-тур включает в себя 21 этап общей протяженностью в 3 470 км, финиш должен состояться 20 сентября в Париже на Елисейских полях. В прошлом году победителем стал колумбийский велогонщик команды Ineos Эган Берналь.