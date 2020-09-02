Деспотович: преимущество сборной Сербии по футболу перед россиянами заключается в свежести

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Преимущество сербских футболистов перед россиянами в предстоящем матче Лиги наций заключается в свежести и отсутствии травм. Такое мнение журналистам высказал нападающий сборной Сербии и казанского "Рубина" Джордже Деспотович.
Матч Россия - Сербия пройдет 3 сентября в Москве.
"Думаю, преимущество сборной России в том, что тут уже сыграли шесть туров, - сказал Деспотович. - Наше преимущество в том, что мы свежее и у нас нет травм. Хочется дебютировать за сборную в России, тут меня знают. То, что я сыграл тут шесть туров, может мне помочь".