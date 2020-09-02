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Лига наций

Тренер сборной Сербии считает, что россиянам будет трудно без Головина и Миранчука

Любиша Тумбакович при этом отметил, что в составе российской команды есть другие сильные игроки

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Сборной России по футболу может быть трудно в матче с командой Сербии из-за отсутствия полузащитников Александра Головина и Алексея Миранчука. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер сербской команды Любиша Тумбакович.

Сборная России сыграет с командой Сербии в матче группового раунда Лиги наций 3 сентября на "ВТБ-Арене" в Москве. Начало игры в 21:45 мск.

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"Оба отличные игроки, особенно Алексей. Без них им будет трудно, но у сборной России есть другие сильные игроки", - сказал тренер.

"Считаю, что сборная России - сильная команда, она хорошо проявила себя на чемпионате мира. Это организованная и опытная команда, в их коллективе очень хорошая атмосфера, они всегда вместе", - добавил Тумбакович.

Выступающий за "Монако" Головин был включен в состав сборной России на матчи Лиги наций, но 30 августа в игре второго тура чемпионата Франции против "Метца" (1:0) получил травму подколенного сухожилия. Миранчук получил повреждение в матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака" (1:2). 30 августа железнодорожники объявили о договоренности с итальянской "Аталантой" по переходу Миранчука.

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