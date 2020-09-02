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КХЛ

Третьяк надеется, что сезон-2020/21 КХЛ откроет новые имена

Сезон стартовал в среду матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и "Ак Барсом"
Президент КХЛ Алексей Морозов и глава ФХР Владислав Третьяк Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Президент КХЛ Алексей Морозов и глава ФХР Владислав Третьяк
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Сезон-2020/21 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) может открыть новые имена. Такое мнение на церемонии открытия сезона высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

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Церемония состоялась перед матчем за Кубок Открытия ЦСКА - "Ак Барс".

"Сегодня для меня большая честь поздравить вас с праздником, - сказал Третьяк. - Мы очень ждали этого праздника, и наконец-то он состоялся. Надеемся, что этот сезон принесет новые имена. И, конечно, в мае будем болеть за нашу сборную на чемпионате мира".

"Было расставание, которое длилось долго, я знаю, что вы все соскучились. Хотел бы поблагодарить болельщиков за понимание. Есть правила, которые надо соблюдать. Также хочу сказать спасибо нашим врачам, которые боролись за жизни и здоровье людей, и хочу поздравить всех с началом сезона КХЛ", - отметил президент лиги Алексей Морозов.

В церемонии принял участие и президент Международной федерации хоккея Рене Фазель, который также поприветствовал болельщиков. Участники церемонии при этом находились не на льду, а рядом с трибунами.

Теги
Третьяк, Владислав АлександровичФазель, РенеМорозов, Алексей Алексеевич
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