Третьяк надеется, что сезон-2020/21 КХЛ откроет новые имена

Церемония состоялась перед матчем за Кубок Открытия ЦСКА - "Ак Барс".

"Сегодня для меня большая честь поздравить вас с праздником, - сказал Третьяк. - Мы очень ждали этого праздника, и наконец-то он состоялся. Надеемся, что этот сезон принесет новые имена. И, конечно, в мае будем болеть за нашу сборную на чемпионате мира".

"Было расставание, которое длилось долго, я знаю, что вы все соскучились. Хотел бы поблагодарить болельщиков за понимание. Есть правила, которые надо соблюдать. Также хочу сказать спасибо нашим врачам, которые боролись за жизни и здоровье людей, и хочу поздравить всех с началом сезона КХЛ", - отметил президент лиги Алексей Морозов.

В церемонии принял участие и президент Международной федерации хоккея Рене Фазель, который также поприветствовал болельщиков. Участники церемонии при этом находились не на льду, а рядом с трибунами.