В Абхазии откроют филиал академии ФК "Зенит"

СУХУМ, 2 сентября. /ТАСС/. Филиал академии петербургского футбольного клуба "Зенит", где будут готовить детей нескольких возрастных групп, планируется открыть в Абхазии по предложению Государственного комитета по спорту (Госкомспорта) республики. Об этом ТАСС сообщил председатель Госкомспорта Абхазии Джемал Губаз.

"Мы направили письмо на имя генерального директора футбольного клуба "Зенит" Александра Медведева с предложением открыть в Абхазии филиал академии, до этого по телефону обговорив условия, - сказал Губаз. - В скором времени, в течение сентября, представители академии приедут в Сухум, мы подпишем контракт и откроем филиал для детей".

По словам Губаза, в филиале академии будут работать абхазские тренеры, которые пройдут специальное обучение для того, чтобы получить сертификат, который в дальнейшем позволит им работать не только в Абхазии, но и в России. "В филиале академии будут готовить детей нескольких возрастных категорий, наиболее талантливые и перспективные из них смогут продолжить обучение в академии в Санкт-Петербурге, и, возможно, попадут в футбольный клуб "Зенит", - добавил глава Госкомспорта Абхазии.