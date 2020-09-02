Футболист сборной Нидерландов ван де Бек перешел в "Манчестер Юнайтед"

ТАСС, 2 сентября. Полузащитник сборной Нидерландов по футболу Донни ван де Бек перешел из нидерландского "Аякса" в английский "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба из Манчестера.

Контракт с 23-летним полузащитником рассчитан на пять лет с возможностью продления еще на год.

"Я не могу объяснить, насколько это невероятная возможность присоединиться к клубу с такой удивительной историей, - сказал ван де Бек. - Я хочу поблагодарить всех в "Аяксе", я там вырос, и у меня всегда будет особая связь с клубом. Теперь я готов сделать следующий шаг в карьере, чтобы выступать на высшем уровне, и нет более высокого стандарта, чем "Манчестер Юнайтед".

Ван де Бек является воспитанником "Аякса". В минувшем сезоне он принял участие в 23 матчах чемпионата Нидерландов, в которых забил восемь мячей и отдал шесть результативных передач. Вместе с "Аяксом" полузащитник выиграл чемпионат, национальные кубок и суперкубок, играл в полуфинале Лиги чемпионов и финале Лиги Европы. В составе сборной Нидерландов футболист провел девять игр.

Старт нового сезона чемпионата Англии запланирован на 12 сентября. В прошедшем сезоне "Манчестер Юнайтед" занял третье место в турнирной таблице чемпионата страны, завоевав право на участие в групповой стадии Лиги чемпионов.