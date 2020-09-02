Заразившийся коронавирусом тренер "Навбахора" Канчельскис заявил, что чувствует себя лучше

МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Самочувствие главного тренера узбекистанского футбольного клуба "Навбахор" Андрея Канчельскиса в последние дни улучшилось. Об этом специалист рассказал ТАСС.

28 августа Канчельскис заявил ТАСС, что у него и группы игроков команды тесты на коронавирус дали положительный результат.

"Постепенно прихожу в себя, чувствую себя лучше, появились уже аппетит, голос, организм выздоравливает. Главное - нет температуры, недавно измерил - 36,9, первые дни держалась за 37, не очень комфортно себя чувствовал, - сказал 51-летний Канчельскис. - Сейчас нахожусь в гостинице в Ташкенте, завтра собираюсь сделать полное обследование, сдам все анализы. Если все будет нормально, поеду в Наманган, а если нет, наверное, будет госпитализация, но до этого, думаю, не дойдет".

"Слабость по-прежнему присутствует, все-таки за эти дни потерял порядка пяти килограммов, но так и должно быть, наверное, после любого заболевания. Те игроки, которые заболели вместе со мной, находятся сейчас в Намангане, сдают повторные анализы. Сказали, что три футболиста выздоровели. Сейчас как раз перерыв в чемпионате, надеемся, скоро поправятся и остальные", - добавил он.

Канчельскис повторно возглавил "Навбахор" в августе 2019 года, спустя два месяца после своей отставки. В 2018 году под его руководством команда из Намангана заняла третье место в чемпионате Узбекистана. В России специалист работал в "Торпедо-ЗИЛ" (Москва), "Уфе", "Волге" (Нижний Новгород) и "Солярисе" (Москва).