ФК "Знамя" с Павлюченко в составе вышел в групповой этап Кубка России

ТАСС, 2 сентября. Ногинское "Знамя" на своем поле победило в серии пенальти саратовский "Сокол" в матче 1/64 финала Бетсити - Кубка России по футболу и вышло в групповой этап турнира.

Основное время завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти точнее оказались футболисты команды из Ногинска - 6:5.

В основном составе "Знамени", которое выступает в первенстве Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), вышли бывшие игроки сборной России - защитники Ренат Янбаев и Александр Шешуков, нападающий Роман Павлюченко. Также клуб представляет завершивший после чемпионата мира - 2018 карьеру в сборной Александр Самедов.

Розыгрыш Кубка России с этого сезона проходит в новом формате: после стадии 1/64 финала будут созданы 10 групп из трех команд, представляющих Тинькофф - Российскую премьер-лигу (РПЛ), Олимп - Футбольную национальную лигу (ФНЛ) и ПФЛ. Из каждой группы в 1/8 финала турнира выйдут клубы, которые займут первые места в своих группах. При этом шесть клубов, которые в следующем сезоне будут участвовать в еврокубках, начнут выступление в Кубке России со стадии 1/8 финала.