Игрок и болельщик будут находиться в разных зонах при награждении "Бесценной лиги" КХЛ

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Игрок и болельщик будут находиться на дистанции во время церемонии награждения в рамках "Бесценной лиги" Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам рассказал менеджер по маркетингу и спонсорским активациям компании Mastercard Тимофей Решетилов.

Сезон Континентальной хоккейной лиги стартовал 2 сентября.

"Если мы говорим про разделение трофея в рамках "Бесценной лиги", то наша первая церемония награждения, которая перенеслась с предыдущего сезона, пройдет в полудистанционном формате. Игрок и болельщик будут на игре, но для нас безопасность и здоровье участников превыше всего", - сказал Решетилов.

Награждение планируется на первом домашнем матче "Салавата Юлаева" (с "Авангардом"), который пройдет 13 сентября. "Болельщик будет на игре, однако на церемонии награждения он и игрок будут находиться на дистанции, не в одной "чистой" зоне. Формат церемонии награждения находится в проработке с клубом", - сказал Решетилов.

"Бесценная лига" появилась в 2016 году, она призвана оценить особый вклад болельщиков в игру. В течение сезона болельщики голосуют за лучших хоккеистов матчей, а также принимают участие в дополнительных мероприятиях. Победители получают главную награду под названием "Бесценный трофей", - возможность выйти на лед вместе с любимым хоккеистом, получить призы с автографами, посмотреть матч в компании звездных игроков и хоккейных комментаторов, встретиться с хоккеистами любимых клубов и легендарными тренерами.