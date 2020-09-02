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US Open

Россиянка Грачева победила Младенович во втором круге US Open, отыграв четыре матчбола

В третьем круге Грачева сыграет с хорваткой Петрой Мартич
Варвара Грачева AP Photo/Seth Wenig
Описание
Варвара Грачева
© AP Photo/Seth Wenig

ТАСС, 2 сентября. Российская теннисистка Варвара Грачева победила Кристину Младенович из Франции в матче второго круга Открытого чемпионата США (US Open). Общий призовой фонд соревнований составляет $53,4 млн.

Встреча завершилась со счетом 1:6, 7:6 (7:2), 6:0 в пользу 20-летней Грачевой. Младенович была посеяна на турнире под 30-м номером. В третьем круге Грачева сыграет с хорваткой Петрой Мартич (8).

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Грачева занимает 102-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Она впервые принимает участие в основной сетке турнира серии Большого шлема. В первом круге она прошла испанку Паулу Бадосу.

Младенович располагается на 44-й строчке рейтинга, в ее активе один титул на турнире под эгидой WTA. На Открытом чемпионате США 2015 года она дошла до четвертьфинала, также она играла в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции (2017).

Турнир завершится 13 сентября. Действующей победительницей Открытого чемпионата США является канадка Бьянка Андрееску, которая отказалась от участия из-за эпидемиологической ситуации. Соревнования проходят без зрителей.

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