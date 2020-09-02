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Футбол в России

Стали известны все участники группового этапа Кубка России по футболу

В групповом раунде сыграют по 10 команд из РПЛ, ФНЛ и ПФЛ
Кубок России по футболу Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Кубок России по футболу
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 2 сентября. Стал известен состав участников группового этапа Бетсити - Кубка России по футболу. В среду прошли матчи 1/64 финала между командами Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

Согласно новому формату турнира, вместо стадий 1/32 финала и 1/16 финала будут сформированы 10 групп по три команды, которые будут представлять Тинькофф - Российскую премьер-лигу (РПЛ), Олимп - Футбольную национальную лигу (ФНЛ) и ПФЛ.

По итогам матчей среди команд ПФЛ в групповой этап пробились иркутский "Зенит", "Ленинградец" (Ленинградская область), пермская "Звезда", ногинское "Знамя", пятигорский "Машук-КМВ", ульяновская "Волга", московская "Родина", ставропольское "Динамо", новороссийский "Черноморец" и белгородский "Салют".

Из клубов ФНЛ в групповой этап прошли красноярский "Енисей", "СКА-Хабаровск", "Нижний Новгород", московские "Велес" и "Чертаново", "Оренбург", самарские "Крылья Советов", брянское "Динамо", ивановский "Текстильщик" и ярославский "Шинник".

От РПЛ в турнире сыграют 10 команд: московский "Спартак", екатеринбургский "Урал", "Тамбов", грозненский "Ахмат", "Сочи", казанский "Рубин", "Уфа", подмосковные "Химки", волгоградский "Ротор" и тульский "Арсенал". Остальные шесть команд от РПЛ, пробившиеся по итогам прошлого сезона в еврокубки, начнут участие с 1/8 финала, в их числе петербургский "Зенит", московские "Локомотив", ЦСКА и "Динамо", "Краснодар" и "Ростов".

Жеребьевка, по итогам которой команды будут распределены по группам, пройдет позднее.

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