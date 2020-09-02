Морозов: критической ситуации для переносов матчей КХЛ сейчас нет

Игры могут быть перенесены на резервные дни, если в составе одной из команд есть заразившиеся коронавирусом игроки. При этом клубы имеют возможность заменить заболевших игроками из своих фарм-клубов и клубов Молодежной хоккейной лиги.

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) пока не видит поводов для того, чтобы переносить матчи из-за коронавируса в составах команд. Об этом журналистам рассказал президент лиги Алексей Морозов.

"Мы говорили на совещании с руководителями клубов, что у нас очень сжат календарь, надо следить за здоровьем, - сказал Морощов. - Мы тестируем всех игроков, все команды, получаем результаты онлайн, следим за здоровьем всех. Критической ситуации для того, чтобы задуматься о каких-то переносах, сейчас в лиге нет. У всех есть фарм-клубы, молодежные команды".

"Мы смотрим, обсуждаем "пузырь". Хорошо, что в Национальной хоккейной лиге нет заболевших, но у нас совсем другие реалии, мы не сможем собрать всех в одном городе, у нас нет таких условий, арен, площадок для проживания. Мы хотим прийти к тому, чтобы зрители приходили на домашние матчи и болели за свои команды", - добавил президент лиги.

31 августа Морозов сообщил, что по состоянию на 30 августа среди игроков КХЛ выявлен 131 случай заражения коронавирусом.