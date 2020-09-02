{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Морозов: критической ситуации для переносов матчей КХЛ сейчас нет

По состоянию на 30 августа среди игроков КХЛ выявлен 131 случай заражения коронавирусом

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) пока не видит поводов для того, чтобы переносить матчи из-за коронавируса в составах команд. Об этом журналистам рассказал президент лиги Алексей Морозов.

Игры могут быть перенесены на резервные дни, если в составе одной из команд есть заразившиеся коронавирусом игроки. При этом клубы имеют возможность заменить заболевших игроками из своих фарм-клубов и клубов Молодежной хоккейной лиги.

На эту тему
Изменения в календаре и чистые зоны. Как стартует новый сезон КХЛ

"Мы говорили на совещании с руководителями клубов, что у нас очень сжат календарь, надо следить за здоровьем, - сказал Морощов. - Мы тестируем всех игроков, все команды, получаем результаты онлайн, следим за здоровьем всех. Критической ситуации для того, чтобы задуматься о каких-то переносах, сейчас в лиге нет. У всех есть фарм-клубы, молодежные команды".

"Мы смотрим, обсуждаем "пузырь". Хорошо, что в Национальной хоккейной лиге нет заболевших, но у нас совсем другие реалии, мы не сможем собрать всех в одном городе, у нас нет таких условий, арен, площадок для проживания. Мы хотим прийти к тому, чтобы зрители приходили на домашние матчи и болели за свои команды", - добавил президент лиги.

31 августа Морозов сообщил, что по состоянию на 30 августа среди игроков КХЛ выявлен 131 случай заражения коронавирусом.

Теги
Морозов, Алексей Алексеевич
КХЛ
КХЛ будет следить за влиянием вакцины от коронавируса на здоровье спортсменов
Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса
Читать полностью