IIHF обсудит все возможные форматы проведения молодежного ЧМ 15 сентября

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) обсудит все возможные форматы и нюансы проведения молодежного чемпионата мира 15 сентября на совете организации. Об этом журналистам сообщил президент IIHF Рене Фазель.

Турнир пройдет в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире с 26 декабря по 5 января. Ранее Фазель заявлял, что молодежный чемпионат мира может пройти без зрителей.

"Очень рано еще говорить о взрослом чемпионате мира, сейчас мы больше думаем о том, как провести молодежный чемпионат мира, который должен пройти в январе, - сказал Фазель. - 15 сентября у нас будет совет, на котором мы обсудим ситуацию с молодежными чемпионатами мира среди мужчин и женщин. Сейчас ситуация очень тяжелая".

В среду матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и "Ак Барсом" стартовал новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). "Это будет очень особенный сезон, КХЛ первая из европейских лиг начинает чемпионат. Кто-то будет стартовать в октябре, КХЛ сделала это сейчас. Учитывая всю ситуацию, это будет особенный сезон", - сказал Фазель.