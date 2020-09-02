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КХЛ

Морозов: работа по проведению в Минске матчей КХЛ отлажена

Ранее минское "Динамо" заверило КХЛ в безопасности проведения матчей в Минске

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Работа по организации домашних матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) минского "Динамо" отлажена благодаря помощи министерств иностранных дел России и Белоруссии. Об этом рассказал журналистам президент КХЛ Алексей Морозов.

Ранее минское "Динамо" заверило КХЛ в безопасности проведения матчей в Минске, несмотря на политическую обстановку в стране.

"Хоккей вне политики, - заявил Морозов. - Минское "Динамо" готово, они прислали нам все гарантии о том, что команды, которые будут к ним прилетать, будут в полной безопасности".

"У нас уже сейчас судьи поехали в Латвию и Минск, все границы работают. Если заранее подать списки в Минспорт, что мы и делаем, то все работает, все отлажено. Спасибо нашим МИДам и МВД, которые помогают нам в проведении чемпионата", - добавил Морозов.

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Морозов, Алексей Алексеевич
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