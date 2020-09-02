КХЛ будет следить за влиянием вакцины от коронавируса на здоровье спортсменов

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) будет следить за ситуацией с использованием вакцины от коронавируса и ее влиянием на здоровье спортсменов. Об этом заявил журналистам президент лиги Алексей Морозов.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне-июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин.

"Вакцина появилась и только тестируется, официально еще не представлена, - сказал Морозов. - Мы будем следить за ситуацией, надо понимать, как она будет сказываться на самих спортсменах, у которых большие нагрузки. Будем следить и доносить всю информацию до тренеров и медицинских работников".

Новый сезон КХЛ стартовал в среду матчем ЦСКА - "Ак Барс" (Казань).