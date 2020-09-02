Гандболистки "Ростов-Дона" выиграли Суперкубок России шестой раз подряд

ТАСС, 2 сентября. Женский гандбольный клуб "Ростов-Дон" стал победителем Суперкубка России шестой раз подряд. В матче за трофей команда победила ЦСКА со счетом 27:20.

В прошедшем сезоне "Ростов-Дон" выиграл чемпионат и кубок страны, ЦСКА сыграл в матче за суперкубок на правах финалиста Кубка России (решающий матч прошел 20 августа).

Этот трофей стал первым для шведа Пера Юханссона на посту главного тренера "Ростов-Дона", он сменил ушедшего в отставку испанца Амброса Мартина.

Ростовская команда неизменно выигрывает Суперкубок России с 2015 года. Помимо этого, в активе клуба шесть побед в чемпионате России (1994, 2015, 2017-2020), 10 раз клуб выигрывал национальный кубок (2007, 2008, 2012, 2013, 2015-2020).