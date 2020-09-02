"Газпром" остался генеральным спонсором Союза биатлонистов России

ТАСС, 2 сентября. Союз биатлонистов России (СБР) подписал соглашение с "Газпромом", согласно которому компания останется генеральным спонсором организации. Об этом сообщает пресс-служба СБР.

Выделенные компанией средства будут направлены на подготовку и проведение соревнований под эгидой СБР, а также на подготовку российских спортсменов к выступлению на внутренних и международных соревнованиях, в числе которых предстоящие зимние Олимпийские игры - 2022 в Пекине.

"Наше сотрудничество длится уже более десятка лет. Все эти годы "Газпром" был надежным и заинтересованным партнером СБР, благодаря помощи которого мы могли осуществлять подготовку спортсменов и соревнований на уровне самых высоких мировых стандартов, - заявил президент СБР Виктор Майгуров. - Уверен, что продолжение нашего партнерства послужит интересам многотысячной армии российских болельщиков и сыграет свою роль в популяризации нашего вида спорта в России, а также появлению в нашей стране новых звезд биатлона".

Майгуров был избран на пост главы СБР 11 июля. Он сменил Владимира Драчева, который принял решение оставить пост после двух лет пребывания во главе организации.

Весной финансирование СБР было приостановлено из-за ситуации в правлении организации. Позднее СБР погасил долги перед предыдущим тренерским штабом сборной России, а в скором времени планирует, согласно заявлению Майгурова, закрыть задолженность перед Международным союзом биатлонистов (IBU).