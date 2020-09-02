"Ак Барс" победил ЦСКА в матче за Кубок Открытия КХЛ

В составе победителей шайбы забросили Стефан Да Коста (26-я минута), Джастин Азеведо (54) и Дмитрий Воронков (62). У проигравших отличились Дмитрий Саморуков (1-я минута) и Антон Слепышев (43). Саморуков стал автором самого быстрого гола в матчах за Кубок Открытия, чтобы забросить шайбу ему потребовалась 51 секунда игрового времени. Нападающий "Ак Барса" Да Коста впервые забросил шайбу за казанский клуб.

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" в овертайме победил столичный ЦСКА со счетом 3:2 в матче за Кубок Открытия сезона-2020/21 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене".

Кубок Открытия обычно разыгрывается между обладателем Кубка Гагарина и победителем регулярного чемпионата. Если оба титула выигрывает одна команда, то в Кубке Открытия принимает участие финалист Кубка Гагарина. Так как плей-офф прошлого сезона не был доигран из-за пандемии коронавируса, КХЛ приняла решение провести стартовый матч регулярного чемпионата между победителями двух конференций.

"Ак Барс" впервые с 22 апреля 2018 года сумел победить ЦСКА, прервав шестиматчевую серию без побед. Тогда казанский клуб дома обыграл армейцев со счетом 1:0 в решающем матче финальной серии плей-офф КХЛ сезона-2017/18.

В следующем матче ЦСКА дома сыграет с "Сочи", а "Ак Барс" также на домашней площадке примет подольский "Витязь". Оба матча пройдут 4 сентября.

Континентальная хоккейная лига была образована в 2008 году. Три раза Кубок Гагарина выигрывал "Ак Барс" (2009, 2010, 2018), по два раза чемпионами становились московское "Динамо" (2012, 2013), магнитогорский "Металлург" (2014, 2016) и петербургский СКА (2015, 2017). В 2011 году трофей завоевал уфимский "Салават Юлаев", а в 2019-м - ЦСКА. В 2020 году плей-офф КХЛ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, лига приняла решение не определять обладателя Кубка Гагарина.