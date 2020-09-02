"Ак Барс" победил ЦСКА в матче за Кубок Открытия КХЛ

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" в овертайме победил столичный ЦСКА со счетом 3:2 в матче за Кубок Открытия сезона-2020/21 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене".
В составе победителей шайбы забросили Стефан Да Коста (26-я минута), Джастин Азеведо (54) и Дмитрий Воронков (62). У проигравших отличились Дмитрий Саморуков (1-я минута) и Антон Слепышев (43). Саморуков стал автором самого быстрого гола в матчах за Кубок Открытия, чтобы забросить шайбу ему потребовалась 51 секунда игрового времени. Нападающий "Ак Барса" Да Коста впервые забросил шайбу за казанский клуб.
Кубок Открытия обычно разыгрывается между обладателем Кубка Гагарина и победителем регулярного чемпионата. Если оба титула выигрывает одна команда, то в Кубке Открытия принимает участие финалист Кубка Гагарина. Так как плей-офф прошлого сезона не был доигран из-за пандемии коронавируса, КХЛ приняла решение провести стартовый матч регулярного чемпионата между победителями двух конференций.
"Ак Барс" впервые с 22 апреля 2018 года сумел победить ЦСКА, прервав шестиматчевую серию без побед. Тогда казанский клуб дома обыграл армейцев со счетом 1:0 в решающем матче финальной серии плей-офф КХЛ сезона-2017/18.
В следующем матче ЦСКА дома сыграет с "Сочи", а "Ак Барс" также на домашней площадке примет подольский "Витязь". Оба матча пройдут 4 сентября.
Континентальная хоккейная лига была образована в 2008 году. Три раза Кубок Гагарина выигрывал "Ак Барс" (2009, 2010, 2018), по два раза чемпионами становились московское "Динамо" (2012, 2013), магнитогорский "Металлург" (2014, 2016) и петербургский СКА (2015, 2017). В 2011 году трофей завоевал уфимский "Салават Юлаев", а в 2019-м - ЦСКА. В 2020 году плей-офф КХЛ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, лига приняла решение не определять обладателя Кубка Гагарина.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|3-2
|2
|2
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|Амур
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|6
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|7
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|9
|Салават Юлаев
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|10
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11
|Торпедо НН
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|2-3
|1
|2
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5
|Динамо Р
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|6
|Йокерит
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|7
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|8
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|9
|СКА
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0