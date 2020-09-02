Хоккеист Зарипов сыграет в следующем матче за "Ак Барс"

Зарипов не приехал с командой на матч за Кубок Открытия против московского ЦСКА, который завершился победой "Ак Барса" в овертайме со счетом 3:2.

"С Зариповым все хорошо, в следующем матче он сыграет", - сказал Квартальнов.

Также тренер заявил, что у форварда казанцев Виктора Тихонова было мало игрового времени из-за повреждения. "Были небольшой сумбур и нервозность в начале игры", - сказал тренер.

В составе ЦСКА не играли, в частности, форварды Брендон Лайпсик и Марио Кемпе, а также вратарь Ларс Йоханссон. "Играли те, кто был здоров на сегодняшний день. По самоотдаче и работе претензий нет, есть вопросы к игровой дисциплине", - сказал после игры главный тренер армейцев Игорь Никитин.

В следующем матче "Ак Барс" дома сыграет с "Витязем" из Московской области 4 сентября. ЦСКА в этот же день встретится с "Сочи".