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Футбол в Италии

Футболист сборной России Алексей Миранчук будет выступать за "Аталанту" под 59-м номером

В ближайшее время футболист должен подписать контракт с клубом

ТАСС, 2 сентября. Полузащитник сборной России по футболу Алексей Миранчук, который в скором времени должен подписать контракт с итальянской "Аталантой", будет выступать за новый клуб под 59-м номером. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.

30 августа "Локомотив", за который Миранчук выступал с 2013 года, объявил о том, что клуб достиг принципиальной договоренности о переходе игрока в "Аталанту". По информации портала Tuttomercatoweb, в среду у 24-летнего футболиста были запланированы медосмотр и подписание контракта с новым клубом в Италии. Миранчук выступал за "Локомотив" также под 59-м номером.

Миранчук является воспитанником "Локомотива", в составе железнодорожников он стал чемпионом России, двукратным серебряным и бронзовым призером, трижды становился обладателем Кубка России и один раз - Суперкубка России. Всего в составе "Локомотива" он провел 228 матчей во всех турнирах, забил 43 мяча и отдал 45 голевых передач.

За сборную России Миранчук провел 25 матчей, забив пять голов. В 2018 году вместе с национальной командой он дошел до четвертьфинала чемпионата мира.

"Аталанта" по итогам минувшего сезона чемпионата Италии заняла третье место в турнирной таблице, завоевав второй год подряд право на участие в Лиге чемпионов. Также клуб добрался до 1/4 финала Лиги чемпионов, где уступил французскому "Пари Сен-Жермен" (1:2). Старт чемпионата Италии запланирован на 19 сентября.

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