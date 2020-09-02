Футболист сборной России Алексей Миранчук будет выступать за "Аталанту" под 59-м номером

ТАСС, 2 сентября. Полузащитник сборной России по футболу Алексей Миранчук, который в скором времени должен подписать контракт с итальянской "Аталантой", будет выступать за новый клуб под 59-м номером. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.
30 августа "Локомотив", за который Миранчук выступал с 2013 года, объявил о том, что клуб достиг принципиальной договоренности о переходе игрока в "Аталанту". По информации портала Tuttomercatoweb, в среду у 24-летнего футболиста были запланированы медосмотр и подписание контракта с новым клубом в Италии. Миранчук выступал за "Локомотив" также под 59-м номером.
5️⃣9️⃣ Удачи в чемпионате Италии, Алексей!— Сборная России (@TeamRussia) September 2, 2020
⠀#НашиПарни pic.twitter.com/bke1ndNRAM
Миранчук является воспитанником "Локомотива", в составе железнодорожников он стал чемпионом России, двукратным серебряным и бронзовым призером, трижды становился обладателем Кубка России и один раз - Суперкубка России. Всего в составе "Локомотива" он провел 228 матчей во всех турнирах, забил 43 мяча и отдал 45 голевых передач.
За сборную России Миранчук провел 25 матчей, забив пять голов. В 2018 году вместе с национальной командой он дошел до четвертьфинала чемпионата мира.
"Аталанта" по итогам минувшего сезона чемпионата Италии заняла третье место в турнирной таблице, завоевав второй год подряд право на участие в Лиге чемпионов. Также клуб добрался до 1/4 финала Лиги чемпионов, где уступил французскому "Пари Сен-Жермен" (1:2). Старт чемпионата Италии запланирован на 19 сентября.