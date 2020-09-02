Футболист сборной России Алексей Миранчук будет выступать за "Аталанту" под 59-м номером

ТАСС, 2 сентября. Полузащитник сборной России по футболу Алексей Миранчук, который в скором времени должен подписать контракт с итальянской "Аталантой", будет выступать за новый клуб под 59-м номером. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.

30 августа "Локомотив", за который Миранчук выступал с 2013 года, объявил о том, что клуб достиг принципиальной договоренности о переходе игрока в "Аталанту". По информации портала Tuttomercatoweb, в среду у 24-летнего футболиста были запланированы медосмотр и подписание контракта с новым клубом в Италии. Миранчук выступал за "Локомотив" также под 59-м номером.