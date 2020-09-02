СМИ: "Барселона" не будет снижать сумму отступных за Лионеля Месси

ТАСС, 2 сентября. Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу по итогам встречи с отцом футболиста Лионеля Месси Хорхе Месси отказался снижать сумму отступных за аргентинского нападающего. Об этом сообщает газета Mundo Deportivo.

Переговоры прошли в среду. По информации издания, позиция Бартомеу осталась непреклонной - клуб не продаст 33-летнего Месси менее чем за €700 млн. Также, по идее президента каталонцев, Месси должен остаться и стать ключевой фигурой в построении команды под руководством нового главного тренера Рональда Кумана. Нидерландский специалист возглавил команду 19 августа.

Ранее Месси сообщил "Барселоне" о желании покинуть клуб, в числе претендентов на игрока называются английский "Манчестер Сити", итальянские "Интер" и "Ювентус" и французский "Пари Сен-Жермен". "Барселона" заявляла о своей заинтересованности в сохранении Месси в составе. Соглашение испанского клуба с нападающим истекает 30 июля 2021 года.

Месси является воспитанником "Барселоны", за основную команду он дебютировал в 2004 году. На счету аргентинца более 700 голов в профессиональной карьере. Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту года по версии журнала France Football, что является рекордом.