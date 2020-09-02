Роман Ротенберг: самой важной задачей ФХР и КХЛ является возвращение зрителей на трибуны

В среду матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и "Ак Барсом" (2:3 ОТ) стартовал новый сезон КХЛ. Из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса, встречу могли посетить не более 25% зрителей от общей вместимости арены. На игре присутствовало 2 374 зрителя.

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) и Континентальная хоккейная лига (КХЛ) будут работать над возвращением болельщиков на трибуны. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент ФХР, член совета директоров КХЛ Роман Ротенберг.

"Мы все очень рады, что сезон начался, что болельщики получили возможность увидеть любимую игру, - сказал Ротенберг. - Ждем красивого хоккея в сезоне, будем радовать болельщиков. Ждем возвращения зрителей на трибуны. Мы будем работать, чтобы вернуть болельщиков на трибуны, это самая важная задача"

"Был проделан огромный объем работы, все вместе хорошо отработали. Наши братья-футболисты показали нам хороший пример. Они доиграли прошлый чемпионат и сейчас играют в футбол", - добавил собеседник агентства.

Ротенберг отметил, что игра между "ЦСКА" и "Ак Барсом" получилась интересной. "Для нас очень важно было вернуть хоккей, у нас в этом году очень серьезные задачи на чемпионат мира. Из-за календаря очевидно, на нем будет меньше наших игроков из Национальной хоккейной лиги. Порадовало, что у ЦСКА забили наши игроки, у "Ак Барса" [Дмитрий] Воронков забросил победную шайбу", - заключил собеседник агентства.