Хоккеист "Ак Барса" Тихонов играл с травмой пальца в матче с ЦСКА

В среду "Ак Барс" обыграл ЦСКА в овертайме со счетом 3:2.

МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий "Ак Барса" Виктор Тихонов играл со сломанным пальцем в матче Кубка Открытия Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА. Об этом ТАСС рассказал генеральный менеджер казанского клуба Рафик Якубов.

"Ребята старались, было огромное желание. Возможно, чрезмерное количество эмоций, большое волнение, если вспомнить о быстро пропущенном голе", - сказал Якубов.

После матча главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов рассказал, что форвард команды Виктор Тихонов сыграл мало из-за микротравмы. "У Тихонова был сломан палец", - отметил Якубов.

Одним из авторов голов у "Ак Барса" стал форвард Стефан Да Коста, только что покинувший список травмированных. "Пока рано говорить как о его игре, так и о [Найджеле] Доусе. Можно сказать, это были их первые матчи. Ребята старались", - отметил Якубов.

Следующий матч "Ак Барс" проведет 4 сентября дома с подмосковным "Витязем".