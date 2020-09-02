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КХЛ

Хоккеист "Ак Барса" Тихонов играл с травмой пальца в матче с ЦСКА

Казанский клуб обыграл армейцев в овертайме со счетом 3:2

МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий "Ак Барса" Виктор Тихонов играл со сломанным пальцем в матче Кубка Открытия Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА. Об этом ТАСС рассказал генеральный менеджер казанского клуба Рафик Якубов.

В среду "Ак Барс" обыграл ЦСКА в овертайме со счетом 3:2.

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"Ребята старались, было огромное желание. Возможно, чрезмерное количество эмоций, большое волнение, если вспомнить о быстро пропущенном голе", - сказал Якубов.

После матча главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов рассказал, что форвард команды Виктор Тихонов сыграл мало из-за микротравмы. "У Тихонова был сломан палец", - отметил Якубов.

Одним из авторов голов у "Ак Барса" стал форвард Стефан Да Коста, только что покинувший список травмированных. "Пока рано говорить как о его игре, так и о [Найджеле] Доусе. Можно сказать, это были их первые матчи. Ребята старались", - отметил Якубов.

Следующий матч "Ак Барс" проведет 4 сентября дома с подмосковным "Витязем".

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