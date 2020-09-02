Доус: двусторонние матчи помогли набрать форму перед игрой с ХК ЦСКА

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Ряд двусторонних игр помог хоккеисту "Ак Барса" Найджелу Доусу набрать форму перед матчем за Кубок Открытия с ЦСКА. Об этом он рассказал журналистам.
В среду "Ак Барс" в овертайме обыграл ЦСКА со счетом 3:2, Доус отметился голевой передачей.
"Чувствую себя довольно неплохо, - сказал Доус. - Я участвовал в нескольких двусторонках, это помогло немного войти в форму. Были напряженные тренировки. Это был всего лишь первый матч, с каждым днем я чувствую себя лучше".
"Игра получилась трудной, ЦСКА - очень сильный соперник, который любит играть жестко. Мы хорошо сыграли в третьем периоде, а в овертайме добились победы", - добавил он.
"Ак Барс" проведет следующий матч дома с "Витязем" 4 сентября.