Доус: двусторонние матчи помогли набрать форму перед игрой с ХК ЦСКА

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Ряд двусторонних игр помог хоккеисту "Ак Барса" Найджелу Доусу набрать форму перед матчем за Кубок Открытия с ЦСКА. Об этом он рассказал журналистам.

В среду "Ак Барс" в овертайме обыграл ЦСКА со счетом 3:2, Доус отметился голевой передачей.