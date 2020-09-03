"Оттава" отдала российского хоккеиста Абрамова в аренду финскому "Юкуриту"

ТАСС, 3 сентября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава" Виталий Абрамов перешел на правах аренды в "Юкурит", выступающий в чемпионате Финляндии. Об этом сообщает пресс-служба канадской команды.

22-летний хоккеист вернется из аренды к тренировочному сбору "Оттавы" перед стартом сезона-2020/21.

В сезоне-2019/20 "Оттава" не сумела выйти в плей-офф НХЛ, Абрамов сыграл в двух матчах и забросил одну шайбу.

Абрамов является воспитанником "Белых Медведей" - фарм-клуба челябинского "Трактора". В 2015 году он переехал в Северную Америку, где выступал в Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL) и Американской хоккейной лиге (АХЛ). На драфте 2016 года он был выбран "Коламбусом" под общим 65-м номером, с 2018 года входит в систему "Оттавы", за которую провел три матча.