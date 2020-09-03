Первый матч года. Сборные России и Сербии по футболу сыграют в Москве

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу в четверг проведет первый матч в 2020 году, соперником в рамках группового этапа Лиги наций станет команда Сербии. Игра пройдет в Москве на "ВТБ-Арене", начало - 21:45 мск. 19 августа Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признал преждевременным допуск болельщиков на сентябрьские матчи сборных. В организации отметили необходимость проведения тестового матча, благодаря которому можно будет изучить влияние присутствия зрителей на выполнение медицинского протокола. 25 августа было решено, что такой игрой станет встреча за Суперкубок УЕФА, в которой сойдутся победители Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2019/20 - германская "Бавария" и испанская "Севилья". Игра пройдет в Будапеште на вмещающей 67,2 тыс. зрителей "Пушкаш-Арене", количество болельщиков будет ограничено 30% от максимальной вместимости.

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Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым не смог рассчитывать сразу на четырех игроков, ранее регулярно вызывавшихся в национальную команду. Из-за травм сентябрьские игры пропускают полузащитники Александр Головин ("Монако") и Денис Черышев ("Валенсия"), а также Алексей Миранчук, перешедший недавно из московского "Локомотива" в итальянскую "Аталанту". Его бывший одноклубник Дмитрий Баринов пропустит около полугода из-за травмы крестообразной связки колена, полученной в конце августа. Также за национальную команду не сможет сыграть получивший первый в карьере вызов в сборную нападающий Евгений Луценко из тульского "Арсенала", который тоже травмирован. Из-за повреждений Луценко и Головина в сборную были вызваны нападающий "Спартака" Александр Соболев и полузащитник "Динамо" Даниил Фомин. В случае с форвардом красно-белых Черчесов успел объявить, что его отсутствие в составе на ближайшие матчи Лиги наций связано с конфликтом футболиста с капитаном национальной команды Артемом Дзюбой. Позднее главный тренер сообщил, что разногласия между ними улажены, а 31 августа сами игроки заявили об отсутствии конфликта. Молодой нападающий уже вызывался на сбор национальной команды в 2019 году, но не выходил на поле, в сентябре может состояться его дебют. Матч на "ВТБ-Арене" станет пятым в истории встреч сборных России и Сербии - ранее россияне одержали две победы (2:1 - в 2008 году, 1:0 - в 2011 году), еще две игры, прошедшие в 2013 и 2016 годах, завершились вничью с одинаковым счетом 1:1. Все эти матчи были контрольными, предстоящий же станет первым официальным в новейшей истории стран. При этом национальная команда семь раз играла со сборной Югославии (две победы, четыре ничьи, одно поражение), а команда СССР из 20 матчей выиграла 13, включая финал первого в истории чемпионата Европы. Еще пять игр завершились вничью, соперник был сильнее дважды. Предстоящий матч станет первым с 7 октября 2006 года для сборной России в Петровском парке. Почти 14 лет назад национальная команда играла на этой арене, которая тогда еще не была подвергнута длившейся 10 лет глобальной реконструкции, отборочную встречу на чемпионат Европы - 2008 против сборной Израиля (1:1). Сборная России должна была провести на обновленном стадионе матч с турками перед чемпионатом мира - 2018, но он не был готов, встречу перенесли на "ВЭБ-Арену". Первый матч Черчесова при пустых трибунах Черчесову, четыре года возглавляющему национальную команды, 2 сентября исполнилось 57 лет. На вопрос о том, какой подарок он ждет от подопечных в день матча, специалист сказал, что уже получил его. "Ждем качественной и хорошей игры против серьезного соперника. Готовимся к хорошему матчу", - добавил он.

Полузащитник национальной команды Магомед Оздоев отметил, что матч с сербами не будет простым и игрокам предстоит серьезно потрудиться. "Для нас самое главное, чтобы подарок был завтра, надо победить Сербию и добиться важных очков", - подчеркнул хавбек на прошедшей в онлайн-формате 2 сентября предматчевой пресс-конференции. Черчесов не стал раскрывать тактические наработки. В защите россияне могут сыграть как с четырьмя, так и с пятью футболистами, а в нападении может выйти как один чистый форвард, так и два. Сборная России начала готовиться к первому матчу 2020 года 29 августа, когда на базу в Новогорске приехали первые игроки, а в полном составе тренировку команда провела только 1 сентября. "Еще пару дней поработать нам бы не помешало, но мы постарались использовать по максимуму время, которое имели", - отметил главный тренер сборной России. "Завтра будет первый для меня матч без зрителей, - признался Черчесов. - Не хотелось бы говорить банальностей, но со зрителями играть лучше. Матчи сборной в последнее время собирали полные стадионы, однако такое решение принял УЕФА". Также Черчесов признал, что сборная России является возрастной командой, но объяснил, почему на сбор не было приглашено больше молодых футболистов. "Мы давно не собирались, а после почти годового отсутствия было бы неправильно вызывать сразу много новичков. Тем же Соболеву и Мостовому не очень комфортно, мы видим, что им еще нужно время. У нас сейчас игры, поэтому решили вызвать тех, кого знаем", - добавил он. Сборной России будет тяжело без Головина и Миранчука Главный тренер сербской команды Любиша Тумбакович и выступающий за казанский "Рубин" нападающий Джордже Деспотович провели пресс-конференцию на "ВТБ-Арене", где после общения с журналистами сборная начала тренировку. При этом Черчесов и Оздоев перед игрой не покидали базу в Новогорске, где для национальной команды созданы все необходимые санитарные условия.

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