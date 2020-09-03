Первая сеяная US Open Плишкова завершила борьбу во втором раунде

ТАСС, 3 сентября. Третья ракетка мира чешка Каролина Плишкова проиграла француженке Каролин Гарсии во втором раунде Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Общий призовой фонд соревнований составляет $53,4 млн.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 7:6 (7:2) в пользу 26-летней Гарсии. В третьем круге она сыграет с американкой Дженнифер Брэйди.

Плишковой 28 лет, она занимает третью строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), на US Open - 2020 чешка была посеяна под первым номером. На счету чешской теннисистки 16 титулов на турнирах под эгидой организации, на Открытом чемпионате США 2016 года она дошла до финала, это является ее высшим достижением на турнирах серии Большого шлема.

Гарсия находится на 50-м месте мирового рейтинга, в ее активе семь титулов WTA. Француженка трижды доходила до третьего круга US Open, лучшим результатом теннисистки на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2017).

Турнир завершится 13 сентября. Действующей победительницей Открытого чемпионата США является канадка Бьянка Андрееску, которая отказалась от участия из-за эпидемиологической ситуации. Соревнования проходят без зрителей.