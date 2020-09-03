Кубок Открытия КХЛ едет в Казань. "Ак Барс" победил ЦСКА и завоевал первый трофей сезона

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" переиграл московский ЦСКА со счетом 3:2 в овертайме матча за Кубок Открытия Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 2 374 зрителей. Матч стал первым в рамках КХЛ с 12 марта, когда на той же "ЦСКА-Арене" московское "Динамо" в шестой встрече серии первого раунда плей-офф переиграло столичный "Спартак" (3:2 ОТ). После этого прошлый сезон был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, а КХЛ решила не определять обладателя Кубка Гагарина.

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Кубок Открытия обычно разыгрывается между обладателем Кубка Гагарина и победителем регулярного чемпионата. Если оба титула выигрывает одна команда, то в Кубке Открытия принимает участие финалист Кубка Гагарина. Так как плей-офф прошлого сезона не был доигран, КХЛ приняла решение провести стартовый матч регулярного чемпионата между победителями двух конференций. Из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса, встречу могли посетить не более 25% зрителей от общей вместимости арены. Открывали новый сезон президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк и президент КХЛ Алексей Морозов. Церемония открытия прошла без привычной ковровой дорожки, выхода главных лиц российского и мирового хоккея на лед и процедуры символического вбрасывания. Все это запрещено медицинским протоколом по борьбе с коронавирусом. "Это будет особенный сезон, КХЛ первая из европейских лиг начинает чемпионат. Кто-то будет стартовать в октябре, КХЛ сделала это сейчас. Учитывая всю ситуацию, это будет особенный сезон", - сказал Фазель журналистам.

"Мы все очень рады, что сезон начался, болельщики получили возможность увидеть любимую игру. Ждем красивого хоккея в сезоне, будем радовать болельщиков. Ждем возвращения зрителей на трибуны. Мы будем работать, чтобы вернуть болельщиков на трибуны, это самая важная задача", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС первый вице-президент ФХР, член совета директоров КХЛ Роман Ротенберг. "Ак Барс" без Зарипова, ЦСКА без основного вратаря ЦСКА едва ли не больше всех пострадал от коронавируса. Спортивный директор команды Алмаз Гарифуллин ранее сообщил, что только три игрока команды не были заражены в межсезонье. Первый товарищеский матч армейцы провели позже всех - 27 сентября. Тренерскому штабу за это время было тяжело наиграть новые сочетания. ЦСКА покинули десять хоккеистов, среди которых были лидеры команды - нападающие Кирилл Капризов, Михаил Григоренко и Линден Вей, защитники Никита Нестеров, Александр Романов и вратарь Илья Сорокин. Новыми лидерами призваны стать молодые новички - Николай Голдобин, Дмитрий Саморуков и Егор Рыков.

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В заявке на первый матч сезона у ЦСКА не оказалось трех легионеров - основного вратаря Ларса Юханссона, нападающего Марио Кемпе и новичка команды Брэндона Лайпсика. Место на последнем рубеже занял Александр Шарыченков. В составе "Ак Барса" встречу пропустил капитан Данис Зарипов. Главный тренер казанской команды Дмитрий Квартальнов после матча сообщил, что 39-летний хоккеист сыграет в следующем матче. ЦСКА подвела дисциплина Уже на первой минуте встречи Саморуков начал оправдывать возлагаемые на него надежды и стал автором самой быстрой шайбы в истории Кубка Открытия. Защитник ЦСКА поразил ворота Адама Рейдеборна на 51-й секунде. "Ак Барс" сумел сравнять счет во втором периоде, реализовав первое численное преимуществ после удаления Артема Блажиевского. Голом отметился новичок команды Стефан Да Коста. В начале второго периода Слепышев вновь вывел ЦСКА вперед, но затем форвард ЦСКА не сумел реализовать буллит. За семь минут до конца основного времени Джастин Азеведо после передачи другого звездного новичка "Ак Барса" Найджела Доуса сравнял счет. За 14 секунд до финальной сирены все тот же Блажиевский был удален за нарушение в средней зоне. В начале овертайма составы команд уравнялись, после чего "Ак Барс" забросил победную шайбу усилиями Дмитрия Воронкова.

"Может быть, без Капризова ЦСКА и обеднел, но сегодня команда имела много моментов. Понравилось, как действовали молодые нападающие армейцев [Николай] Голдобин, [Антон] Слепышев, у "Ак Барса" [Дмитрий] Воронков забросил победную шайбу. Блажиевский очень сильно подвел ЦСКА - два удаления, после которых команда пропустила две шайбы. Понимаю, когда игрок удаляется, если есть опасный момент, но это абсолютно неоправданные нарушения", - отметил Третьяк. "Обе команды старались, было волнение, эмоции. Несколько удалений у нас было необоснованных, но мы разберемся с этим внутри команды, продолжаем вкатываться в сезон", - сказал ТАСС президент ЦСКА Игорь Есмантович. ЦСКА пятый раз сыграл в матче за Кубок Открытия, армейцы лишь однажды добились победы. Для "Ак Барса" это был четвертый матч, казанский клуб во второй раз стал победителем встречи за Кубок Открытия, впервые это произошло в сезоне-2009/10. Обе команды продолжают нести потери. Генеральный менеджер "Ак Барса" Рафик Якубов сообщил ТАСС, что нападающий команды Виктор Тихонов играл со сломанным пальцем, а главный тренер ЦСКА Игорь Никитин отметил, что по ходу игры повреждение получил Иван Телегин. КХЛ не планирует переносить матчи Несколько команд КХЛ пострадали от коронавируса и не смогут начать чемпионат в оптимальных составах. Хабаровский "Амур" отправился на первую выездную серию без всех лидеров, а легионеры пекинского "Куньлуня" не смогли прибыть в расположение команды из-за проблем с оформлением документов. Китайскому клубу пришлось комплектовать состав в последние недели межсезонья из российских игроков, которые являлись свободными агентами. В среду появилась информация о переносе двух матчей Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Ранее Морозов сообщал, что игры могут быть перенесены на резервные дни, если в составе одной из команд есть заразившиеся коронавирусом игроки. При этом клубы имеют возможность заменить заболевших хоккеистами из своих фарм-клубов и клубов Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). "Мы говорили на совещании с руководителями клубов, что у нас очень сжат календарь, надо следить за здоровьем. Тестируем всех игроков, все команды, получаем результаты, следим за здоровьем всех. Критической ситуации сейчас в лиге нет. У всех есть фарм-клубы, молодежные команды", - отметил Морозов в беседе с журналистами.

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