Гол Задорова помог "Колорадо" сравнять счет в серии плей-офф НХЛ против "Далласа"

Российский форвард "Далласа" Денис Гурьянов одну голевую передачу, в этом розыгрыше плей-офф на его счету теперь 14 очков (8 шайб + 6 передач). Александр Радулов результативными действиями не отметился, в его активе один бросок и семь силовых приемов. В составе "Колорадо" голевая передача на счету форварда Владислава Наместникова, нападающий Валерий Ничушкин очков не набрал.

В составе победителей шайбы забросили российский защитник Никита Задоров (20-я минута), Кайл Макар (28), Микко Рантанен (44) и Натан Маккиннон (58). У проигравших отличился Миро Хейсканен (18).

Матч в воротах "Далласа" провел россиянин Антон Худобин, на счету которого 20 сейвов. У "Колорадо" второй матч в плей-офф в карьере провел 30-летний третий голкипер клуба Майкл Хатчинсон. Основные вратари Павел Францоуз и Филипп Грубауэр травмированы.

Маккиннон вышел на второе место в истории НХЛ по количеству матчей со старта плей-офф с набранными очками подряд. Встреча стала 14-й кряду, в которой форвард отметился результативными действиями. По этому показателю он сравнялся с Бобби Орром и Марком Мессье. Рекорд принадлежит Брайану Троттье.

Счет в серии до четырех побед стал равным - 3-3. Следующая встреча состоится 4 сентября.

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной - в Торонто. Финальные серии конференций и Кубка Стэнли состоятся в Эдмонтоне.