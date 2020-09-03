"Хьюстон" обыграл "Оклахому" и вышел в полуфинал плей-офф Западной конференции НБА

ТАСС, 3 сентября. "Хьюстон" выиграл у "Оклахомы" в седьмом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 104:102.

Самым результативным игроком стал защитник "Оклахомы" Лу Дорт - 30 очков. Разыгрывающий Крис Пол оформил трипл-дабл из 19 очков, 11 подборов и 12 передач. У "Хьюстона" больше всех очков набрали форварды Эрик Гордон и Роберт Кавингтон (по 21). Кавингтон также сделал 10 подборов, оформив дабл-дабл.

В полуфинале Западной конференции "Хьюстон" встретится с "Лос-Анджелес Лейкерс". Первая игра пройдет уже 5 сентября, начало - 04:00 мск.

В другом матче дня "Майами" победил "Милуоки" во второй встрече полуфинала Восточной конференции - 116:114. Счет в серии стал 2-0 в пользу "Майами".

Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.