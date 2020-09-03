Бэйл заявил о желании покинуть "Реал"

ТАСС, 3 сентября. Нападающий испанского футбольного клуба "Реал" Гарет Бэйл хочет покинуть команду и стать частью другого коллектива. Комментарий спортсмена передает портал "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал Sky Sports.

По словам 31-летнего футболиста, "Реал" ранее блокировал все предложения о трансфере. При этом игрок разговаривал с руководством клуба о желании уйти.

"Я все еще мотивирован, хочу играть в футбол, но все зависит от клуба, он контролируют все. У меня есть действующий контракт, однако я хочу стать частью другого проекта. Мне 31 год, я нахожусь в отличной форме и хочу играть. Чувствую себя так, как будто могу дать многое, посмотрим, чем все закончится", - сказал Бэйл.

Действующий контракт Бэйла рассчитан до 30 июня 2022 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость трансфера форварда оценивается в €32 млн. В сезоне-2019/20 валлиец провел 20 матчей за "Реал" во всех турнирах, забив три мяча и отдав две голевые передачи, всего в составе мадридцев на его счету 249 игр, 105 мячей и 67 голевых передач. Бэйл выступает за испанский клуб с 2013 года, перейдя из английского "Тоттенхэма", за его трансфер "Реал" заплатил €101 млн.

Бэйл является чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка Испании в составе "Реала". Нападающий четырежды выигрывал Лигу чемпионов, по три раза - клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.