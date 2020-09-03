Радулов: "Даллас" будет готов к седьмому матчу серии 1/4 финала плей-офф НХЛ с "Колорадо"

ТАСС, 3 сентября. Игрокам "Далласа" будет непросто в седьмом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Колорадо", но команда будет готова к нему. Об этом заявил российский нападающий "Далласа" Александр Радулов, чей комментарий приводит пресс-служба лиги.

В ночь на четверг "Даллас" в шестом матче серии проиграл "Колорадо" со счетом 1:4. "Колорадо" сравнял счет в серии до четырех побед - 3-3.

"Нам нужно проводить больше времени в зоне соперника, мы должны искать пути к чужим воротам. Нам предстоит седьмая игра, будет нелегко, но мы будем готовы", - сказал Радулов.

Решающий матч серии пройдет 4 сентября, начало - в 23:00 мск.

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной - в Торонто. Финальные серии конференций и Кубка Стэнли состоятся в Эдмонтоне.