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Лига наций

Тесты футболистов сборной России на коронавирус дали отрицательный результат

Игроки прошли тестирование перед матчем Лиги наций с командой Сербии
Футболисты сборной России Виталий Невар/ТАСС
Описание
Футболисты сборной России
© Виталий Невар/ТАСС

ТАСС, 3 сентября. Тесты игроков сборной России по футболу на коронавирус перед матчем Лиги наций против команды Сербии дали отрицательный результат. Об этом сообщает пресс-служба российской национальной команды.

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"По итогам уже второго тестирования на коронавирусную инфекцию, которое прошли члены национальной сборной России согласно требованиям УЕФА [Союза европейских футбольных ассоциаций], все результаты отрицательные. Команда в полном составе продолжает подготовку к матчу с Сербией", - говорится в сообщении.

Ранее глава медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС) Эдуард Безуглов сообщил, что перед вылетом на гостевой матч против команды Венгрии 4 сентября футболисты пройдут еще одно тестирование. Тесты проводятся лабораторией, аккредитованной УЕФА.

Матч Россия - Сербия пройдет в четверг в Москве на "ВТБ-Арене", с венграми российская сборная встретится 6 сентября в Будапеште на "Пушкаш-Арене".

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