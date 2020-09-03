Тесты футболистов сборной России на коронавирус дали отрицательный результат

ТАСС, 3 сентября. Тесты игроков сборной России по футболу на коронавирус перед матчем Лиги наций против команды Сербии дали отрицательный результат. Об этом сообщает пресс-служба российской национальной команды.
"По итогам уже второго тестирования на коронавирусную инфекцию, которое прошли члены национальной сборной России согласно требованиям УЕФА [Союза европейских футбольных ассоциаций], все результаты отрицательные. Команда в полном составе продолжает подготовку к матчу с Сербией", - говорится в сообщении.
Ранее глава медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС) Эдуард Безуглов сообщил, что перед вылетом на гостевой матч против команды Венгрии 4 сентября футболисты пройдут еще одно тестирование. Тесты проводятся лабораторией, аккредитованной УЕФА.
Матч Россия - Сербия пройдет в четверг в Москве на "ВТБ-Арене", с венграми российская сборная встретится 6 сентября в Будапеште на "Пушкаш-Арене".