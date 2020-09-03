Российский боец Магомедшарипов может провести бой за титул чемпиона UFC

МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Россиянин Забит Магомедшарипов может провести бой за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом ТАСС заявил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

"Мы уже настаиваем, чтобы это был титульный бой. Это очень даже реально. Но должны сойтись несколько условий", - сказал Магомедов.

Магомедшарипов должен был провести бой с Яиром Родригесом 31 августа, но поединок был отменен из-за травмы мексиканского спортсмена.

Чемпионским титулом в полулегком весе владеет австралиец Александр Волкановски.

Всего в активе россиянина 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.