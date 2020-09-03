ЧМ-2021 по санному спорту будет перенесен из Канады в другую страну из-за пандемии

ТАСС, 3 сентября. Чемпионат мира по санному спорту, который был запланирован на февраль 2021 года, будет перенесен из Канады в другую страну из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации санного спорта (FIL).

Решение о переносе из Уистлера чемпионата мира, запланированного на 5-7 февраля, было принято из-за действующего на данный момент 14-дневного карантина для всех въезжающих в Канаду иностранцев. "Мы не могли гарантировать, что к февралю этот закон будет отменен, - подчеркнул исполнительный директор Канадской ассоциации санного спорта Тим Фарстад. - В результате FIL сообщил нам, что в этом году провести мероприятие будет невозможно".