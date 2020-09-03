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Зимние олимпийские виды спорта

ЧМ-2021 по санному спорту будет перенесен из Канады в другую страну из-за пандемии

Соревнования должны были пройти в канадском Уистлере 5-7 февраля
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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ТАСС, 3 сентября. Чемпионат мира по санному спорту, который был запланирован на февраль 2021 года, будет перенесен из Канады в другую страну из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации санного спорта (FIL).

Решение о переносе из Уистлера чемпионата мира, запланированного на 5-7 февраля, было принято из-за действующего на данный момент 14-дневного карантина для всех въезжающих в Канаду иностранцев. "Мы не могли гарантировать, что к февралю этот закон будет отменен, - подчеркнул исполнительный директор Канадской ассоциации санного спорта Тим Фарстад. - В результате FIL сообщил нам, что в этом году провести мероприятие будет невозможно".

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Исполнительный директор FIL Кристоф Швайгер добавил, что одной из причин переноса стал действующий из-за пандемии лимит, серьезно ограничивающий численность людей на территории Центра санного спорта в Уистлере. "Это делает невозможным проведение чемпионатов мира", - сказал он.

Решение о новом месте проведения мирового первенства будет принято в ближайшие недели.

Санный центр в Устлере был построен к Олимпиаде 2010 года, первые соревнования на нем прошли в феврале 2008-го. Помимо Олимпиады, санный центр принял чемпионаты мира по санному спорту (2013), бобслею и скелетону (2019), а также этапы Кубка мира по этим видам.

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