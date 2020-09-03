Этап Кубка мира по натурбану в Москве не состоится

МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международная федерация санного спорта (FIL) отменила московский этап Кубка мира по натурбану, который должен был пройти в феврале следующего года. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт.

ЧМ-2021 по санному спорту будет перенесен из Канады в другую страну из-за пандемии

В четверг было объявлено о переносе в другую страну чемпионата мира по санному спорту. Причина - пандемия коронавируса. Турнир планировалось провести в феврале 2021 года в Канаде.

"Международная федерации вчера прислала письмо, в котором говорится об отмене этапа Кубка мира по натурбану в России", - сказала Гарт.

Международные соревнования по натурбану (неолимпийской дисциплине санного спорта) Москва принимала на протяжении нескольких лет, они проходили на Воробьевых горах. В этом году в российской столице прошел чемпионат Европы по натурбану.

Этап Кубка мира в Москве должен был пройти с 19 по 21 февраля.