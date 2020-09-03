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Футбол в России

Футболист ЦСКА Кучаев признан лучшим игроком РПЛ в августе

Отмечается, что за игрока единогласно проголосовали представители лиги

ТАСС, 3 сентября. Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Константин Кучаев признан лучшим игроком Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) в августе. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Отмечается, что за игрока единогласно проголосовали представители РПЛ, эксперты телеканала "Матч Премьер" и болельщики.

Кучаев в шести матчах сезона-2020/21 отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков.

Автором лучшего гола августа признан полузащитник армейцев Никола Влашич, отличившийся в гостевой игре против санкт-петербургского "Зенита" (1:2).

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