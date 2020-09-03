Минспорт РФ запустил конкурс на разработку логотипа Специальной Олимпиады - 2022

ТАСС, 3 сентября. Министерство спорта России совместно со Специальной Олимпиадой России инициировали проведение всероссийского конкурса на разработку логотипа Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 2022 года в Казани. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В конкурсе могут принять участие лица в возрасте от 16 лет. Победитель конкурса получит денежное вознаграждение в размере 100 тыс. рублей. В состав конкурсной комиссии вошли представители Министерства спорта РФ и Министерства спорта Республики Татарстан, представители дизайнерского сообщества, общественные деятели, а также посол и атлет Специальной Олимпиады Татьяна Баранова, возглавляет комиссию президент - председатель правления Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер.

Дизайн-проекты будут приниматься с 3 по 30 сентября. Предварительный отбор работ пройдет с 1 по 9 октября, после чего конкурсная комиссия выберет от трех до пяти лучших дизайн-проектов. Победитель конкурса будет определен до середины октября 2020 года.

Соревнования пройдут в Казани 22-28 января 2022 года. Специальные Олимпийские игры проводятся с 1968 года, к участию в Играх допускаются лица с интеллектуальными нарушениями, все участники делятся на дивизионы в зависимости от спортивной подготовки. В каждом дивизионе соревнуется не более 8 участников, при этом на пьедестале также 8 мест. На Играх нет фиксации национальной принадлежности участников и отсутствует общекомандный зачет между странами, Игры проводятся исключительно с целью адаптации людей с нарушениями интеллектуального развития, на соревнованиях нет цели выявить сильнейшего и зафиксировать спортивные рекорды.