Чемпионат Азиатской хоккейной лиги сезона-2020/21 отменен из-за пандемии

ТАСС, 3 сентября. Азиатская хоккейная лига (АХЛ) приняла решение не проводить чемпионат сезона-2020/21 из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба клуба "Сахалин", выступающего в АХЛ.

"Согласно официальному пресс-релизу, который пришел в адрес ПСК "Сахалин", из-за распространения COVID-19 лига не смогла выполнить требования ключевых критериев, которые были объявлены ранее: снятие ограничений на международные поездки между тремя странами (Россия, Южная Корея, Япония), снятие обязательной обсервации в Японии, снятие ограничений в спортивных аренах, - говорится в сообщении. - Таким образом, руководство АХЛ приняло решение не проводить регулярный чемпионат Азиатской лиги в сезоне-2020/21. Сейчас спортивные функционеры прорабатывают вопрос проведения турнира Азиатской лиги весной 2021 года".

В Азиатской хоккейной лиге выступают команды из России, Японии и Южной Кореи. Лига была основана в 2003 году. В прошлом сезоне в чемпионате выступали семь команд.