В Сочи в сентябре откроется Инновационный центр раннего физического развития детей

СОЧИ, 3 сентября. /ТАСС/. Инновационный центр раннего физического развития детей, который стал проектом Олимпийского комитета России (ОКР), откроется в середине сентября в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
"В Сочи откроют Инновационный центр раннего физического развития детей. Центр "Активные дети" стал совместным проектом Инновационного центра Олимпийского комитета России и Федерации художественной гимнастики Краснодарского края. Здесь предусмотрен целевой набор, в том числе для бесплатного обучения талантливых детей, имеющих предпосылки к спорту высоких достижений", - говорится в сообщении.
Уточняется, что образовательное учреждение рассчитано на детей в возрасте от 2 до 7 лет. В новом учебном году в нем будут обучаться 300 юных сочинцев. Новый детский центр расположился в центре города недалеко от Музея спортивной славы Сочи, фонды которого педагоги также планируют использовать для теоретических занятий с детьми.
"Как тренер с 25-летним стажем считаю, что ребенка нужно подводить к занятиям спортом путем всестороннего физического, духовного и творческого развития. Детей нужно готовить к серьезным физическим нагрузкам, создать базу для творческого развития и только к 6-7 годам, на основе этого опыта, приводить их в спорт. Именно эту методику будет использовать новый центр в Сочи", - отметила вице-президент Федерации художественной гимнастики Краснодарского края, руководитель Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике Татьяна Полионова.
Разработчиками авторской программы выступили специалисты Инновационного центра ОКР и выдающиеся российские спортсмены. В основе методики три главных принципа, один из которых - развивающая гимнастика с последующим направлением в художественную и спортивную гимнастику, борьбу и игровые виды спорта. Кроме того, при подготовке будет сделан упор на активный интеллект, когда для детей будут предусмотрены дополнительные занятия по актерскому мастерству, рисованию, современному танцу и шахматам. Еще одной важной составляющей является активное питание, для родителей будут проводиться бесплатные лекции и семинары по здоровому питанию и семейной психологии.
В настоящее время в центре установлено все необходимое оборудование, полностью укомплектован коллектив дипломированных педагогов и тренеров, большинство из которых отмечены высокими спортивными достижениями. На сегодняшний день в Сочи в центрах дополнительного образования, спортивных школах и секциях, школах искусств и клубных формированиях при сельских домах культуры создано почти 70 тысяч бюджетных мест для дополнительного образования детей.