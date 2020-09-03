В Сочи в сентябре откроется Инновационный центр раннего физического развития детей

СОЧИ, 3 сентября. /ТАСС/. Инновационный центр раннего физического развития детей, который стал проектом Олимпийского комитета России (ОКР), откроется в середине сентября в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

"В Сочи откроют Инновационный центр раннего физического развития детей. Центр "Активные дети" стал совместным проектом Инновационного центра Олимпийского комитета России и Федерации художественной гимнастики Краснодарского края. Здесь предусмотрен целевой набор, в том числе для бесплатного обучения талантливых детей, имеющих предпосылки к спорту высоких достижений", - говорится в сообщении.

Уточняется, что образовательное учреждение рассчитано на детей в возрасте от 2 до 7 лет. В новом учебном году в нем будут обучаться 300 юных сочинцев. Новый детский центр расположился в центре города недалеко от Музея спортивной славы Сочи, фонды которого педагоги также планируют использовать для теоретических занятий с детьми.