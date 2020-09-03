Минспорт, РФС, правительство и Федерация футбола Ярославской области заключили соглашение

ТАСС, 3 сентября. Российский футбольный союз (РФС), Министерство спорта России, правительство и Федерация футбола Ярославской области заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в сфере развития футбола. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

В церемонии подписания документа приняли участие президент РФС Александр Дюков, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и президент Федерации футбола Ярославской области Галимджан Хайрулин. Цели соглашения связаны с реализацией федерального проекта "Спорт - норма жизни" и стратегии развития футбола в России до 2030 года. Отмечается, что к 2024 году в Ярославской области планируется создание футбольной академии РФС и регионального центра РФС на базе клуба "Шинник", а также увеличение количества детских футбольных центров. В регионе будет модернизирована система подготовки спортивного резерва, повышен уровень кадровой и инфраструктурной обеспеченности футбола, а также создана единая система любительских соревнований под эгидой областной федерации футбола.

"Развитие и популяризация спорта в регионах, создание условий для вовлечения в него максимального количества граждан России - это ключевые цели министерства спорта, на достижение которых направлен федеральный проект "Спорт - норма жизни", - сказал министр спорта России Олег Матыцин. - В футбол играют люди всех возрастов - от учащихся школ до пожилых людей, по всей стране футболом и его разновидностями занимаются более двух миллионов человек, а неравнодушных к этому виду спорта намного больше, потенциал развития массового и профессионального футбола в Ярославской области очень высокий. Данное соглашение станет основой для развития инфраструктуры и расширения системы соревнований, участие в которых будет способствовать развитию культуры занятия спортом в повседневном режиме и ведению здорового образа жизни. Уверен, что наша совместная работа с РФС, правительством и Федерацией футбола Ярославской области позволит достичь заявленных целей".

"У Ярославской области богатые футбольные традиции, первый матч в регионе был сыгран еще в дореволюционной России - между местной "Чайкой" и командой "Молодая жизнь" на Гаврилов-Ямском стадионе "Труд", - отметил Дюков. - В советские годы футбол укрепил статус одного из ключевых видов спорта для Ярославля, местный "Шинник" известен любителям футбола по всей России, клуб делает большую ставку на подготовку молодых футболистов, школа "Шинника" продолжает готовить талантливых юношей для самого популярного вида спорта в нашей стране. На сегодняшний момент в Ярославской области более 20 тысяч человек систематически занимаются футболом, и этот показатель должен расти. Среди целей заключенного РФС с Минспортом России, правительством и Федерацией футбола Ярославской области соглашения - создание условий для появления в регионе новых спортивных школ и отделений по футболу, а также вовлечение в футбольную экосистему максимального количества общеобразовательных школ, учреждений среднего профессионального образования и вузов, массовость занятий футболом в регионе будет способствовать укреплению здоровья граждан и открытию новых талантов для профессионального футбола".

"Спорт - норма жизни" является одним из направлений нацпроекта "Демография", который реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина. Проект, рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя также федеральные проекты "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья". Общий бюджет составит 3,1 трлн рублей.