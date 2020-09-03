Всероссийский турнир по боевому самбо памяти Абдулманапа Нурмагомедова пройдет в Дагестане

"6-7 ноября во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева в Каспийске состоится открытый Всероссийский турнир по боевому самбо памяти заслуженного тренера России, президента Федерации боевого самбо Республики Дагестан 2019-2020 гг. Абдулманапа Нурмагомедова", - сказал собеседник агентства.

МАХАЧКАЛА, 3 сентября. /ТАСС/. Минспорт Дагестана в начале ноября проведет открытый Всероссийский турнир по боевому самбо памяти тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Спортивное мероприятие планируется провести в Каспийске, сообщили в четверг в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту республики.

По его словам, решение о проведении турнира принято в четверг. "Уже сформирована рабочая группа, которая будет заниматься вопросами организации данного турнира", - добавил представитель министерства.

Абдулманап Нурмагомедов родился в 1962 году в селе Сильди Цумадинского района, проживал в селе Кироваул Кизилюртовского района. Российский спортсмен и тренер, мастер спорта СССР по вольной борьбе. Заслуженный тренер России, старший тренер сборной Дагестана по боевому самбо. Абдулманап Нурмагомедов воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо, благодаря чему вошел в Книгу рекордов России. Его сын Хабиб Нурмагомедов владеет чемпионским поясом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля на 58-м году жизни из-за осложнений после заражения коронавирусом.