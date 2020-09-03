СМИ: "Йокерит" не вылетел в Минск на матч КХЛ с "Динамо"

Встреча запланирована на четверг и должна начаться в 18:10 мск. Рейс, на котором команда должна была отправиться в столицу Белоруссии, отменен.

ТАСС, 3 сентября. Хельсинкский "Йокерит" не вылетел на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против минского "Динамо". Об этом сообщает издание Iltalehti .

Матч КХЛ между минским "Динамо" и "Йокеритом" не состоится 3 сентября

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Ранее в пресс-службе финского клуба сообщили ТАСС, что "Динамо" отказалось переносить по просьбе "Йокерита" на более поздний срок матч. В пресс-службе 30 августа подчеркнули, что команда планирует отправиться на матч в Минск.

Перед началом стартовавшего 2 сентября сезона минское "Динамо" заверило руководство КХЛ в безопасности проведения матчей в Минске, несмотря на политическую обстановку в стране.

Следующий матч "Йокерита" запланирован на субботу в Риге - команда сыграет против местного "Динамо".